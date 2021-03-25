Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'de iki gündür etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşırken, Bahçeşehir bölgesinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce ve çevresi için kar yağışı uyarısını yapmasının ardından 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına çevirmişti. Gece boyunca devam eden kar yağışı gündüz kent merkezinde sağanak yağışa dönüşürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Topuk, Kardüz ve Sinekli yaylalarında kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaşırken, Bahçeşehir bölgesinde kar kalınlığı ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yüksek kesimlerde kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yüksek kesimlerde bulunan vatandaşların dikkatli olunması istendi.