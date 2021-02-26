Yüksek kesimlerde karın keyfini böyle yaşadılar - Son Dakika

Çaresizliğin fotoğrafı! Yüzüne son kez bakıp, gözyaşı dökmekten başka bir şey yapamadı

Maltepe sakinleri "Çöplerimizi siz toplayın" talebiyle İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

Kanal İstanbul polemiği! Kendisine 23 Haziran'ı hatırlatan İmamoğlu'nu bu görüntüyle vurdu

Yüksek kesimlerde karın keyfini böyle yaşadılar

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir grup vatandaş araçların arkasına bağladıkları kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kent merkezinde hava sıcaklarının artmaya başlamasına rağmen yüksek kesimlerdeki yolların karla kaplı olması, bazı vatandaşların eğlence kaynağı oldu.

Safranbolu-Bartın Karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylasında bir grup vatandaş araçların arkasına bağladıkları kızakla kayarak karın keyfini yaşadı. Her türlü riske karşı eğlenen bir kişinin kızaktayken dengesini kaybedip düşmesi sonucu arkadaşlarını güldürdü.