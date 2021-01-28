Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

IĞDIR - Iğdır merkez ve ilçelerde bulunan köy yolları tamamen ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Iğdır merkez ve İlçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yüksek kesimlerde dahil kapalı köy yolunun kalmadığı, çalışmaların ise aralıksız devam ettiği öğrenildi.