Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı - Son Dakika

Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı

6 saat önce

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgede kar üstünde mangal yaptı, kartopu oynadı.

Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı ve tuzlama çalışması yapıldı.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise tarım arazileri suyla kaplandı.

Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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