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Yüksek kesimlere kar yağdı

6 saat önce

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'te gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar, bin 30 metre rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nin üst kısmında bulunan Sarıçiçek Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, cep telefonuyla çekim yaptı. İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.

Yüksek kesimlere kar yağdı

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:07 Kaynak: AA
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