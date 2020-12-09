Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika

Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde dün akşam kar yağışı başladı.

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