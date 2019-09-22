Son Dakika Haberleri: Yüksek kesimlere karın düştüğü Doğu'da hava sıcaklığı düştü
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Yüksek kesimlere karın düştüğü Doğu'da hava sıcaklığı düştü

1 saat önce

Yağmur yağışıyla birlikte yüksek kesimlere karın düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı düştü.

Yüksek kesimlere karın düştüğü Doğu'da hava sıcaklığı düştü, System.String[]

Yağmur yağışıyla birlikte yüksek kesimlere karın düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı düştü. Erzurum ve Kars'ta gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece ölçüldü.


Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta eksi 2, Ardahan'da 2, Ağrı ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 11 derece oldu.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 23, Iğdır'da 24, Ardahan'da 13, Erzurum'da 18, Kars'ta 17, Ağrı'da 22 derece.


Öte yandan yağmur yağışıyla birlikte Erzincan Keşiş Dağı, Tunceli Munzur Dağı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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