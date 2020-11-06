Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Erzurum'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını yakından izlemek için yağışın etkili olduğu alanlara gitti.

Palandöken Dağı'nda zaman zaman etkisini göstermeye devam eden kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İl merkezinde yağmur devam ederken, Palandöken'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle oluşan manzarada fotoğraf çektirmek için Palandöken'e çıkarken, şehir merkezinde termometreler ise 3 dereceyi gösterdi. Havaların soğuması ile birlikte evlerde soba ve kaloriferler de yakılmaya başlandı.

(Çağrı Korkmaz - Özge Bozo/İHA)