Yüksek Kurumda Suat İlhan için cenaze merasimi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksek Kurumda Suat İlhan için cenaze merasimi düzenlendi - Son Dakika

Yüksek Kurumda Suat İlhan için cenaze merasimi düzenlendi

15 dakika önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kurucu Başkanı ve Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyesi emekli Korgeneral Suat İlhan vefat etti.

Yüksek Kurumda Suat İlhan için cenaze merasimi düzenlendi, System.String[]

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kurucu Başkanı ve Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyesi emekli Korgeneral Suat İlhan vefat etti.


Merhum Suat İlhan için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ailesinin de katılımı ile cenaze töreni düzenlendi. Törene Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumların üst yöneticileri ile personeli katıldı. Törende bir konuşma yapan Yüksek Kurum Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, "Suat Paşa sadece bir asker değil, aynı zamanda ilim adamıydı. Yüksek Kurum olarak Gazi Mustafa Kemal ve Suat Paşa'nın ideali olan bilimsel bir akademi olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Merhum Kurucu Başkanımızın ismini yaşatmak için konferans salonumuza ismini vereceğiz" dedi.


Törende konuşan merhum Suat İlhan'ın kızı ise, babasının Yüksek Kurumu çok sevdiğini ve kitaplarının Suat İlhan adına kurulacak kütüphaneye bağışlanacağını belirtti.


Suat İlhan'ın cenazesi, Yüksek Kurumda düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Suat İlhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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