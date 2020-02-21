Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler mezuniyet belgelerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler mezuniyet belgelerini aldı - Son Dakika

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler mezuniyet belgelerini aldı

7 saat önce

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programına katılan 68 idareci ve öğretmen mezuniyet belgelerini aldı.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler mezuniyet belgelerini aldı, System.String[]

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programına katılan 68 idareci ve öğretmen mezuniyet belgelerini aldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, KKÜ Nurettin Topçu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mesleğe başladıktan sonra körelmemek gerektiğini söyledi.

Devlet ve memuriyet sisteminin vermiş olduğu çarklarda eriyip gitmemek gerektiğini dile getiren Sezer, "Kendimizi her gün biraz daha yenileyerek derse gelmek lazım. Çünkü bir emanet teslim alıyorsunuz. Bir fidan gibi. Fidana bakım yapmazsanız, suyunu vermezseniz kurur gider. Her gün yeni şeylerle gelip anlatmak lazım, yenilemek lazım kendimizi." diye konuştu.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da diploma almaya hak kazanan öğretmenleri tebrik ederek, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi olarak sonuç odaklı protokollere devam ettiklerini ifade eden Aslan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenleri doktoraya da beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğretmenlerin mezuniyet belgeleri verildi.

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlığa yeni atamalar yapıldı
Yaşlı çift, tavuk yumurtasından günlük 800 lira kazanıyor Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 01:01:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler mezuniyet belgelerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]