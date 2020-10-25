Yüksek lisans öğrencisi ev hanımının okuma azmi takdir topluyor - Son Dakika

Yüksek lisans öğrencisi ev hanımının okuma azmi takdir topluyor

25.10.2020 11:23
Yüksek lisans öğrencisi ev hanımının okuma azmi takdir topluyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta maddi imkansızlık nedeniyle liseden sonra eğitimine 20 yıl ara veren 46 yaşındaki iki çocuk annesi Sevda Yenipınar, eğitim aşkıyla dikkati çekiyor.

Kahramanmaraş'ta maddi imkansızlık nedeniyle liseden sonra eğitimine 20 yıl ara veren 46 yaşındaki iki çocuk annesi Sevda Yenipınar, eğitim aşkıyla dikkati çekiyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Sevda Yenipınar, lise eğitiminin ardından eğitimine 20 yıl ara verdi.

Bu süreçte evlenen ve iki çocuk dünyaya getiren Yenipınar, çocukları büyüdükten sonra tekrar okul hayatına dönmeye karar verdi.

İki kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına giren ancak istediği sonucu elde edemeyen Yenipınar, vazgeçmedi ve üçüncü sınavda aldığı puanla eğitim hayatına dönmeyi başardı.

Yenipınar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 4 yıl boyunca çocukları yaşındaki gençlerle aynı sırada eğitim gördüğü bölümü, birinci olarak tamamladı.

Bununla da yetinmeyen Yenipınar, Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yüksek lisans eğitimi almaya başladı.

"Yaş kaç olursa olsun okunmalı"

Yenipınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi almanın küçük yaşlardan bu yana içinde bir heves olduğunu belirtti.

İçindeki heves ve sanat sevgisinin kendisini okumaya teşvik ettiğini dile getiren Yenipınar, "Çocuklarımı büyüttükten sonra ben de yeniden okumaya karar verdim. Sınavlara katıldım, kazandım ve şu anda yüksek lisans yapıyorum. Üniversite okuduğum 2015-2019 yılları arasında, aileme ve çocuklarıma çok fazla vakit ayıramadım." diye konuştu.

Üniversite eğitimi aldığı dönemde hem çocuklarıyla ilgilendiğini hem de formasyon dersleri aldığını anlatan Yenipınar, o dönemlerde çok yorulduğunu aktardı.

Yenipınar, mezun olmasının hemen ardından yüksek lisan eğitimine başladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Hem anne olmak, hem de okumak zor oluyordu. Ama pandemi süreci bana yaradı, diyebilirim. Ailemle daha fazla vakit geçirebildim. Kendimi her zaman geliştirmek ve yeni bir şeyler üretmek için çalışıyorum. Kadınlarımız her zaman için hem evde hem de dışarıda çalışkandır. O yüzden kadınlarımız bol bol kendilerini geliştirsin. Zaman ve çağımız ilerliyor. Topluma ve çevreye faydalı olmak için bir şeyler üretebiliriz. İnsanın içinde okuma isteği varsa bunu herkes yapmalı. Yaş kaç olursa olsun insan okumalıdır. Çünkü başka işlerle uğraşmak yerine, sürekli yeni bir şeyler öğrenerek kendinizi geliştiriyorsunuz ve toplumun gerisinde kalmıyorsunuz."

Kahramanmaraş, Yüksek Lisans, Karar, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yüksek lisans öğrencisi ev hanımının okuma azmi takdir topluyor - Son Dakika

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