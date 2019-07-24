Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi
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Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ercan Oğuz, kültür mantarı serası kurarak yetiştiriciliğe başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ercan Oğuz
, kültür mantarı serası kurarak yetiştiriciliğe başladı.
Emek Mahallesinde100 metre kare alanda kurulan kültür mantarı serasında Ercan Oğuzu ziyaret eden Rektör
Alma girişimciyi gayretlerinden dolayı tebrik ederek, bir süre mantar serasını gezdi. Kültür mantarı hakkında Oğuz'dan bilgi alan Rektör Alma, her zaman üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Oğuz, Rektör Alma'ya teşekkür etti. - IĞDIR
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