Son Dakika Haberleri: Yüksek lisans öğrencisini dolandıran kişiler tırnakçılar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yüksek lisans öğrencisini dolandıran kişiler tırnakçılar kamerada

1 saat önce

- Yüksek lisans öğrencisini dolandıran kişiler tırnakçılar kamerada "Türk parasını tanımak istiyoruz" diyerek öğrencinin 600 lirasını çaldılarİSTANBUL - Pendik'te kiralık araçla seyreden yabancı uyruklu 3 kişi, yüksek lisans öğrencisi gencin 600 lirasını el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı.

- Yüksek lisans öğrencisini dolandıran kişiler tırnakçılar kamerada

"Türk parasını tanımak istiyoruz" diyerek öğrencinin 600 lirasını çaldılar

İSTANBUL - Pendik'te kiralık araçla seyreden yabancı uyruklu 3 kişi, yüksek lisans öğrencisi gencin 600 lirasını el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 30 Ağustos Cuma günü saat 13.45 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen Yüksek Lisans öğrencisi H.İ.'nin yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin camını açarak gence seslenen yabancı uyruklu şahıslar, yanına geldiğinde ona, "Biz yabancıyız, Türk parasını bilmiyoruz" dedi. Bunun üzerine genç, Türk parasını göstermek amacıyla sırt çantasındaki bin lirayı şahıslara uzattı. Paraları inceleyen şahıslar, el çabukluğuyla bin liranın 600 lirasını çaldıktan sonra 400 lirasını gence geri verdi. Gence teşekkür eden şahıslar ardından hızla olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Türk parasını tanımak istiyoruz"

Olayın ardından çantasındaki paralara bakan genç, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, şahısların kiraladığı aracın plakasını tespit ederek, işyerinden kiralayanların bilgisine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen Majid E.ve Mohammad A.polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şubeye götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüksek lisans öğrencisini dolandıran kişiler tırnakçılar kamerada

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da "Türk parası" yalanıyla akıl almaz dolandırıcılık!
Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırganın yakalanma anı kamerada! İranlı şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık kamerada Yargıtay'dan emsal karar: Düğün yapmamak boşanma sebebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:52:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksek lisans öğrencisini dolandıran kişiler tırnakçılar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]