Yüksek lisanslı kadın taksi şoförü - Son Dakika

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Yüksek lisanslı kadın taksi şoförü

08.03.2022 14:47
Yüksek lisanslı kadın taksi şoförü

Antalya'da taksicilik yapan 27 yaşındaki Kübra Kaya, "Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı.

Antalya'da taksicilik yapan 27 yaşındaki Kübra Kaya, "Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı ve yaz aylarında milyonlarca turistin Antalya'ya ilk tanıştığı havalimanında taksi esnafını ziyaret etti. Taksi esnafıyla kahvaltı yapan Başkan Uysal, Antalya Havalimanı'nda çalışan taksicilerin kentin tanıtımında büyük önemi olduğunu söyledi. "Gelen misafirlerimiz ilk intibaı sizden alıyor" diyen Başkan Uysal, "Yaptığınız iş o kadar önemli ki o yüzden sizlere ayrı bir bakış açımız var. Zaten taksici esnafımızla çok iç içeyiz. Kanunları el verdiği çerçevede maksimum ne yapabiliriz, hep onu düşüne geldik. Daha nice böyle güzel baharlarda, güzel, omuz omuza, yan yana günlerimiz olsun" diye konuştu.

Başkan Uysal, ziyaret ettiği taksi durağında 27 yaşında taksicilik yapan Kübra Kaya ile tanıştı. Üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğunu üstüne yüksek lisans yaptığını anlatan Kaya, bir ara dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğini de söyledi. Fakat covid-19 pandemisi nedeniyle iş bulamayan Kaya, baba mesleği olan taksicilik yapmaya başladığını anlattı.

"HAYALİM AKADEMİSYEN OLMAKTI"

Hayalinin akademisyen olmak olduğunu söyleyen kadın taksi şoförü Kübra Kaya, "Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ama olmazsa da bu şekilde babama yardım ederek geçiniyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Yüksek lisanslı kadın taksi şoförü
Yüksek lisanslı kadın taksi şoförü
Yüksek lisanslı kadın taksi şoförü

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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