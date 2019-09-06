Son Dakika Haberleri: Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti
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Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti

42 dakika önce

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu geri çevirdi.

Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti, System.String[]

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu geri çevirdi.

Boris Johnson, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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