Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti
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İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu geri çevirdi.
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu geri çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15
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