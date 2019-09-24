Son Dakika Haberleri: Yüksek mahkeme: parlamento'nun askıya alınması hukuka aykırı
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Yüksek mahkeme: parlamento'nun askıya alınması hukuka aykırı

1 saat önce

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bugün tarihi bir kararla İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınmasını hukuka aykırı bulduğunu duyurdu.

Yüksek mahkeme: parlamento'nun askıya alınması hukuka aykırı, System.String[]

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bugün tarihi bir kararla İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınmasını hukuka aykırı bulduğunu duyurdu.

Lady Hale olarak bilinen Yüksek Mahkeme'nin en kıdemli yargıcı Brenda Hale başkanlığında 11 yargıç bir araya gelerek, Başbakan Boris Johnson'ın Parlamento'yu beş hafta süreyle askıya alma kararının yasalara uygun olup olmadığına karar vermek üzere toplandı. İngiltere'nin en yüksek mahkemesi, bu sabah oybirliğiyle İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınmasını, 'görevini yapamamasına neden olduğu' gerekçesiyle hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Başbakan Johnson'ın hukuka uygun davranmadığını ve makul gerekçe olmadan Parlamento'nun anayasal işlevlerini yerine getirmesini engellediğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı için New York'ta bulunan Başbakan Boris Johnson, Yüksek Mahkeme'nin aksine karar vermesi halinde bile Parlamento'yu tatil etme talebini geri çekmeyi ikinci kez reddetmişti. Johnson'un talebi ve Kraliçe'nin izniyle İngiltere Parlamentosu 14 Ekim'e kadar kapalı kalacak. İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) resmen çıkış tarihi ise 31 Ekim.

Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar ile ilgili istifa edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine Johnson BBC'ye yaptığı açıklamada, hakimlerin vereceği kararı bekleyeceğinin altını çizerek hükümetin yasalarına ve yargıya tamamıyla saygı duyduğunu ifade etmişti.

Parlamento, İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:51 Kaynak: DHA
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