Yüksek mahkemenin kararına karşın hapiste tutulan Lula için destek nöbeti
6 saat önce
Brezilya'nın cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılmasının önünü açan kararı ardından cezaevi önünde nöbet tutmaya başladı.
Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın serbest bırakılmasının önünü açan kararı sonrası taraftarları cezaevi önünde nöbet tutmaya başladı.
Nisan 2018'den bu yana hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutulan solcu lider Lula da Silva'nın avukatı bina dışında açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:43
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