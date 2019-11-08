Son Dakika Haberleri: Yüksek mahkemenin kararına karşın hapiste tutulan Lula için destek nöbeti
Son Dakika Dünya Yüksek mahkemenin kararına karşın hapiste tutulan Lula için destek nöbeti

Yüksek mahkemenin kararına karşın hapiste tutulan Lula için destek nöbeti

6 saat önce

Brezilya'nın cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılmasının önünü açan kararı ardından cezaevi önünde nöbet tutmaya başladı.

Yüksek mahkemenin kararına karşın hapiste tutulan Lula için destek nöbeti, System.String[]

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın serbest bırakılmasının önünü açan kararı sonrası taraftarları cezaevi önünde nöbet tutmaya başladı.


Nisan 2018'den bu yana hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutulan solcu lider Lula da Silva'nın avukatı bina dışında açıklama yaptı.

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Fabio Alves Da Silva, Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:43 
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