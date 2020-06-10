Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor - Son Dakika

Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor

ABD'de meyve sinekleri üzerinde yapılan bir çalışma fazla şeker tüketiminin doyma hissini bastırarak normalden daha fazla yemek yemeye neden olduğunu ortaya koydu.

Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor, System.String[]

ABD'de meyve sinekleri üzerinde yapılan bir çalışma fazla şeker tüketiminin doyma hissini bastırarak normalden daha fazla yemek yemeye neden olduğunu ortaya koydu.

Newatlas sitesinin haberine göre, ABD'nin Michigan Üniversitesinden araştırmacılar, meyve sinekleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yüksek oranda şeker tüketiminin etkilerini inceledi.

Meyve sinekleriyle insanların şeker tatma süreçlerindeki sinirsel ağların benzerliğinden yola çıkan araştırmacılar, meyve sineklerini yüksek şeker içeren gıdalarla besledi.

Yüksek oranda şeker tüketen meyve sineklerinin dopamin üreten sinirsel aktivitelerinin geciktiği ve azaldığı görüldü.

Çalışmaya liderlik eden Monica Dus, konuya ilişkin "Yüksek oranlı şeker diyetinde meyve sineklerinin dopamine bağlı sinir hücrelerinin daha az aktif olduğunu fark ettik. Çünkü yüksek oranda şeker tüketimi, ağızdan gelen tatlılık sinyalinin yoğunluğunu azaltıyor." dedi.

Hayvanların dopaminden gelen bu geriş dönüş bilgisini ne kadar gıda ile doyacaklarını tahmin etmek için kullandığını aktaran Dus, meyve sineklerinin yüksek miktarda şeker diyetinde ise bu sürecin sekteye uğradığını dile getirdi.

Dus, sineklerin sinir hücrelerinin faaliyetlerini normalden daha az kaydetmesi nedeniyle ihtiyacı olandan daha fazla besin tükettiğini ifade etti.

Dopamin üreten sinir hücrelerinin gıdaların tatlılığını işleme sürecinde beyni uyaran bir rolü olduğunu belirten Dus, "Eğer o süreç ortada yoksa tok olduğunu bildirmesi için diğer ipuçlarını beklemelisiniz. O zaman kadar çok fazla kurabiye yemiş oluyorsunuz." dedi.

Çalışma e-Life dergisinde yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor - Son Dakika
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