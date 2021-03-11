Yüksek navlun ücretleri ve konteyner yetersizliği ihracatta sipariş iptal ettiriyor - Son Dakika

Yüksek navlun ücretleri ve konteyner yetersizliği ihracatta sipariş iptal ettiriyor

11.03.2021 13:17
Yüksek navlun ücretleri ve konteyner yetersizliği ihracatta sipariş iptal ettiriyor, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Maden Komisyonu Başkan Vekili ve Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Salih Yıldız, "Ülke olarak ihracatımızı artırmak, 2021 ihracat hedeflerine ulaşmak istiyorsak ivedilikle lojistik altyapımızı iyileştirmemiz gerekiyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Maden Komisyonu Başkan Vekili ve Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Salih Yıldız, "Ülke olarak ihracatımızı artırmak, 2021 ihracat hedeflerine ulaşmak istiyorsak ivedilikle lojistik altyapımızı iyileştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada olumsuz salgın koşullarıyla birlikte navlun fiyatlarındaki artış ve konteyner temini sorununun ihracatta sipariş iptallerine yol açtığını kaydetti.

"Geçen 6 aylık süre içerisinde azalan ithalat nedeniyle dolu giden konteynerler boş olarak geri geliyor." diyen Yıldız şöyle devam etti:

"Maliyet artışıyla zarara uğrayan taşımacılık şirketleri, zararlarını en aza indirmek için konteyner fiyatlarını yükseltti. Yükselen lojistik maliyetlerin yanı sıra yeterli sayıda konteyner bulamayan üreticiler ihracat yapamayacak seviyeye geldi. İhracatçılar son altı aydır ürünlerini müşterilerine ulaştırmakta sorunlar yaşıyor. Gelinen noktada boş konteyner fiyatlarının üç kat artmasına rağmen konteyner bulunamıyor. Konteyner bulabilen ihracatçı ise yüksek navlun ücretleri ile karşılaşıyor. Arzın talebi karşılayamadığı bu fırsat dolu zamanlarda ihracatçıların depoları stoklarla dolmak üzere. Ülke olarak ihracatımızı artırmak, 2021 ihracat hedeflerine ulaşmak istiyorsak ivedilikle lojistik altyapımızı iyileştirmemiz gerekiyor."

Ülke çapında ihracat yapan tüm üreticilerin ortak sorunu olan yetersiz konteyner sayısı ve yüksek navlun ücretlerinin birçok ihracatçıda üretim sürecini olumsuz etkilediğinin altını çizen Yıldız, Türkiye'deki prefabrik firmalarının konteyner üretim kapasitesinin artırılarak, artan navlun fiyatları için ihracatçılara kısa vadeli de olsa teşvik ve destek paketi hazırlanmasının üretim ve ihracat sürecine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Salih Yıldız, İhracat, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yüksek navlun ücretleri ve konteyner yetersizliği ihracatta sipariş iptal ettiriyor - Son Dakika Ekonomi


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