Yüksek nemli şehirlerde yaşayanlara uyarı - Son Dakika

Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Demir, aniden bastıran sıcaklarla birlikte yüksek nemli bölgelerde yaşayanların kalp krizi riskine karşı dikkatli olmalarını istedi. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı şehirlerde yüzde 50'nin üzerinde seyreden nem oranın kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler için ciddi sıkıntı olduğunu belirtildi.

Aşırı sıcak günlerde vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp daha fazla çalıştığı için kalp rahatsızlıkları yaşanabildiğini belirten Başhekim Demir, "Ani sıcaklık yükselmelerinde ve yüksek nemli günlerde sadece hipertansiyon ve kalp hastalarının değil, sağlıklı olan vatandaşlarımız da dikkatli olmalıdır" dedi.

Kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden birinin sıcak ve nemli hava olduğunu belirten Ege Liva Hastanesi başhekimi Dr. İbrahim Demir "Havaların aniden ısınmasıyla kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesi olabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı risk gençler için de geçerlidir, güneşe uzun süre maruz kalmak, susuz kalmak, koruyucu giysi, şapka kullanmamak güneş çarpmasına neden olabilir ve herkes için risk oluşturabilir. Bu nedenle özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaşayanlar olmak üzere Aydın ve çevresindekiler de duyarlı ve tedbirli olmalıdır" diyerek soğuk havalarda olduğu gibi sıcak ve nemli havaların da kalp krizine neden olduğunu belirtti.

"TÜKETTİĞİNİZ TUZ VE SU ORANINA DİKKAT EDİN"

Tuz ve elektrolit kaybı sonucunda kanın pıhtılaşma oranı arttığını belirten Başhekim Demir "Aşırı sıcak dalgalarının yaşandığı günlerde olası bir kalp krizini önlemek için hasta olan ya da olmayan herkesin tükettiği tuz ve su oranına dikkat etmeleri, bol sıvı almaları ve güneşin zararlı etkilerinden korunmaları çok önemlidir. Bunun yanında zorunlu olmadığı sürece saat 10: 00-16: 00 arasında dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkacak olanlar da açık renk ve koruyucu kıyafetler giysinler" diyerek bu süreçte doğru ve dengeli beslenmeye de özen gösterilmesini istedi.

(İbrahim Kılınç/İHA)