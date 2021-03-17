Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı - Son Dakika

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı

17.03.2021 13:09
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı, System.String[]

YÖKAK tarafından hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) başvuran 54 üniversiteden, akredite sürecine alınmaya hak kazanan 11 üniversite içerisinde yer alan Atatürk Üniversitesi, kurumsal akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle değerlendirme sürecini...

YÖKAK tarafından hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) başvuran 54 üniversiteden, akredite sürecine alınmaya hak kazanan 11 üniversite içerisinde yer alan Atatürk Üniversitesi, kurumsal akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle değerlendirme sürecini başarıyla yürütüyor.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu 2020-2021 değerlendirme dönemi kurumsal akreditasyon programı kapsamında yapılan Atatürk Üniversitesi saha ziyaretleri programı, 10-12 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Saha ziyaretleri, üniversite üst yöneticileri, birimleri, akademik/idari personel ve öğrenci düzeyinde yapılan online ve yüz-yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mustafa Güden başkanlığında Prof. Dr. Bülent Çavaş, Prof. Dr. Mehmet Rıfat Vural, Prof. Dr. Macit Fikret Suner, Prof. Dr. Semra Feriha Aşcığil, Prof. Dr. Atilla Çimer, Ayşe Müge Demirel ve Feyza İpekten'den oluşan değerlendirme takımı saha ziyareti programını, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüşmelerinin ardından çıkış bildirgesinin okunması ile tamamladı.

"Üniversitemizin Akredite Olacağına İnancım Tam"

KAP Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Mustafa Güden ve takım üyesi Prof. Dr. Bülent Çavaş'ı üniversite kampüsünde yer alan Erzurum Evi'nde ağırlayan Rektör Çomaklı, üniversitenin kalite politikaları hakkında bilgi verdi.

KAP sürecinin üniversitelere değer katacağını ifade eden Rektör Çomaklı; eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sürekliliğinin sağlanmasında akreditasyon uygulamalarının etkili olacağını aktardı.

Üniversitelerin kurumsal akreditasyon kapsamında aynı zamanda karşılıklı öğrenme süreçlerinden geçtiğini belirterek KAP'ın önemine değinen Çomaklı, bu sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi adına tüm imkanların seferber edildiğine işaret ederek sürecin tamamlanmasıyla Atatürk Üniversitesinin akredite olacağına inandığını söyledi.

Rektör Çomaklı bu vesile ile katkıları ve özverili çalışmalarından dolayı birim yöneticilerine, akademik/idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. KAP Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir. - ERZURUM

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı

Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksek Öğretim Kalite Kurulu saha ziyaretleri programını tamamladı - Son Dakika


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