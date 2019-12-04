Son Dakika Haberleri: Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı
Son Dakika Güncel Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı - Son Dakika

Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı

6 saat önce

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'kız arkadaş' yüzünden çıkan kavgada, F.Ç. adlı öğrenci, sol bacağından bıçaklandı.

Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı, System.String[]

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'kız arkadaş' yüzünden çıkan kavgada, F.Ç. adlı öğrenci, sol bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayındır Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler MYO'da meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü 1. sınıf öğrencisi F.Ç. ile adları henüz tespit edilemeyen öğrenciler arasında, ders bitimi koridorda tartışma çıktı. 'Kız arkadaş' yüzünden çıktığı belirtilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç., sol bacağının diz üstünden bıçakla yaralandı. F.Ç.'ye ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan F.Ç., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.


Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]