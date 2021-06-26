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Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

26.06.2021 14:29

Manisa'nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de yetiştirilen ve büyük bölümü ihraç edilen kirazda kilogram fiyatlarının 15-22 lira seviyesinde gerçekleşmesi üreticiyi sevindirdi.

Manisa'nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de yetiştirilen ve büyük bölümü ihraç edilen kirazda kilogram fiyatlarının 15-22 lira seviyesinde gerçekleşmesi üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'da 1000 metrenin üzerinde rakımlı bahçelerin bulunduğu Demirci'de hasat devam ediyor.

İlçe genelinde 27 bin dekar bahçede 13 bin ton kiraz üretiliyor. Burada yetiştirilen kirazlar, lezzeti, aroması, kalitesi ve raf ömrünün uzun olması nedeniyle Almanya, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülke tarafından talep ediliyor.

İlçede haziran ortalarında başlayan kiraz hasadı ağustosa kadar sürüyor. Üreticiler, gün doğarken bahçelerine giderek öğle vaktine kadar kiraz topluyor. Toplanan kirazlar kalibresine göre 1. ve 2. sınıf olarak ayrıldıktan sonra alıcı firmalara satılıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kayıtlı 2 bin kiraz üreticisi bulunduğunu belirterek, bilinçli tarım modelinin uygulandığını ve "Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan" projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Bu yıl 1. sınıf kirazın kilogramının 15 ila 22 liradan alıcı bulduğuna işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Rekoltede biraz kaybımız olsa da ihracat fiyatları üreticimizin yüzünü güldürdü. Kirazın 10 bin tonu yurt dışına gidiyor. Hedefimiz, kaliteli kiraz üretimini daha ileriye taşımak ve bölgeyi kirazıyla tanıtmak. Ziraat 0900 Demirci Kirazı olarak patentimiz var, şimdi de coğrafi işaretleme için çalışmalara başladık."

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan projesiyle kirazının Uzak Doğu pazarına da açılacağını, bunun hem ülke hem ilçe için önemli bir ekonomik getiri sağlayacağını kaydetti.

Kiraz üreticisi İsmail Sönmez de geçen yıl 1,5 ton kiraz ürettiğini, bu yıl ise bahçesine çok iyi bakım yaptığını ve 5 ton rekolte beklediğini dile getirdi.

Sönmez, "7 dönüm arazide 300'e yakın meyve veren kiraz ağacım var. Arazimdeki kirazlar şu anda 28 ile 32 kalibre arasında. Bu yıl ürettiğim kirazları ihracata kilogramı 15 ve 17 liradan verdim. Daha yükseğini bekliyorduk ama yine de güzel bir fiyat." dedi.

Bölgeden kiraz alımı yapan ihracatçı Ramazan Faal ise ilçede bilinç tarım modelinin uygulanması nedeniyle meyvede ilaç kalıntısı sorunu yaşanmadığını, bu nedenle rahatlıkla ihracat pazarlarına sunulabildiğini ifade etti.

Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Hisarcık, Demirci, Manisa, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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