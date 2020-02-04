Yüksek rakımlı köylerindeki tek katkı evler kar altında kaldı - Son Dakika

Muş'ta merkeze bağlı yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiği köylerdeki tek katlı evler kardan görünmez oldu.

Kentte bir haftadan beri etkili olan yoğun kar ve tipi, kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Merkeze 44 kilometre mesafedeki Bilek köyünde, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatları karla kaplandı. Köy sakinleri evlerin çevresinde biriken karı kürekle temizleyerek dışarı çıkabildi.

Yılın 5 ayını kar altında geçiren köylüler, soğuk havaya ve yüksek kar örtüsüne rağmen günde 2 kez küçükbaş hayvanlarını, taşıdıkları otla besliyor.

Karı fırsata dönüştüren çocuklar ise boş zamanlarında kızaklarla kayıp kar topu oynayarak eğleniyor.

Evi kara gömülen vatandaşlardan Muhammed Şener, köylerinin yüksek rakımda olduğu için çok kar aldığını söyledi.

Şener, "Camın önünü ve evin çevresini kürekle açtık. Kar nedeniyle içerisi karanlık oluyordu. Kışın çok zor şartlarda yaşıyoruz. Sürekli kar altındayız." dedi.

Ömer Bakır ise hayvanları 6 ay boyunca kar üzerinde beslediklerini belirterek, "Kışın hayvanların bakımı zor oluyor. Sabah erken başlayıp akşama kadar hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. Günde 2 kez taşıdığımız otlarla hayvanları karın üzerinde besliyoruz. Kışın uzun geçmesi bizim için zarar." ifadelerini kullandı.