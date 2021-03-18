Yüksek riskli Antalya'da korona halayı - Son Dakika

Yüksek riskli Antalya'da korona halayı

Yüksek riskli Antalya'da korona halayı Maskesiz 20'ye yakın kişi, parkta halay çekti Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da 20'ye yakın maskesiz kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti.

Yüksek riskli Antalya'da korona halayı Maskesiz 20'ye yakın kişi, parkta halay çekti ANTALYA - Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da 20'ye yakın maskesiz kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti. Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları son günlerde artarken, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da bazı kişilerin sorumsuz davranışları endişe oluşturuyor. Bu haftaki Covid-19 il risk haritasında 100 bin kişide 95,16 oranıyla çok yüksek riskli iller kategorisine yaklaşan Antalya'da korona halayları sürüyor. Kentin bilindik parkları arasında yer alan Karaalioğlu Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 20'ye yakın kişi, maskesiz bir şekilde pandemi kurallarını hiçe sayıp önce halay çekti, ardından oynadı. Cep telefonuyla görüntüleri çeken kişi, 'korona yok' burada derken, grup uzun süre oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşıla görüntüler izleyenlerin tepkisine yol açtı.

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