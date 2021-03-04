'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı - Son Dakika

'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı

04.03.2021 15:17

'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı Vali Yunus Sezer'den sıkı korona virüs denetimi Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasında Kırıkkale'nin 'turuncu' renk ile 'yüksek riskli' iller arasında yer aldığını belirten Vali Yunus Sezer,...

'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı

Vali Yunus Sezer'den sıkı korona virüs denetimi

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasında Kırıkkale'nin 'turuncu' renk ile 'yüksek riskli' iller arasında yer aldığını belirten Vali Yunus Sezer, 'mavi' listeye girmek için bin personelin sahada görev yaptığını söyledi.

Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek riskli" iller arasında yer alan Kırıkkale'de, "Dinamik Denetim Süreci" yoğunlaştırılmış bir şekilde başlatıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi'nde görevli personeller, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için restoran, kafe, market, kuaför, semt pazarları, insan yoğunluğun fazla olduğu park ve bahçelerde bin personel görev aldı. Ayrıca toplu taşıma araçlarında da denetimler yapılıyor.

Atatürk Bulvarı'nda ve semt pazarında denetimlere katılan Vali Yunus Sezer, toplu taşıma araçları ile yeniden müşteri kabul etmeye başlayan kafelerde vatandaşları virüse karşı dikkatli olunmasını ve kurallara uymalarını istedi. Denetimlerde, işletmelerde yüzde 50 kapasite koşulu, "HES kodu" sorgusu, maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da denetimlere katıldı.

"Kırıkkale olarak bugün sahadayız"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yunus Sezer, "Türkiye genelinde korona virüsle ilgili tedbirleri denetlemek üzere tüm illerimizde ilçelerimizde denetimler devam ediyor. Bu kapsamda biz de İçişleri Bakanlığımızın dün yayınladığı genelge doğrultusunda Kırıkkale olarak bugün sahalardayız. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız ve salgın denetim ekiplerimizle beraber bin personelimiz bugün hem il merkezinde hem de ilçelerimizde salgın denetimiyle ilgili kurallara uyulup uyulmadığı noktasında rehberlik etmek ve denetlemek üzere sahada şu anda arkadaşlarımız faaliyet gösteriyor" dedi.

"Kırıkkale tedbirlere riayet edecek"

Vali Sezer, "Bu dönem normalleşme döneminde ilimiz 'turuncu' listede yer alıyor. Dolayısıyla bazı kısıtlamalara tabiiyiz. İnanıyorum ki Kırıkkale olarak bütün tedbirlere riayet ederek kısa sürede biz de önce 'sarı' sonra da 'mavi' listeye doğru ilimizin kategorisini taşımak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu kapsamda daha rahat hareket etmesini kısıtlamalardan kurtulma arzusunu istiyoruz. Tüm çabamız arkadaşlarımızla birlikte göstermiş olduğumuz tüm faaliyetin amacı budur" ifadesini kullandı.

'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı
'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı
'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı
'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı
'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı
'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı
'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı
'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı

Yunus Sezer, Koronavirüs, Kırıkkale, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yüksek riskli' il Kırıkkale'de hedef 'mavi' liste: Denetimde bin personel görev aldı - Son Dakika


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