Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı - Son Dakika

Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı

30.03.2021 20:13

Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı Altınyayla ilçesinde mutasyonlu virüsün yayılmasına yurt dışından ilçeye cenazeye gelenler sebep oldu Sivas Valisi Salih Ayhan, yüksek riskli iller arasına girip kırmızı kategoride yer alan Sivas'ta, Covid-19 vakalarının...

Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı

Altınyayla ilçesinde mutasyonlu virüsün yayılmasına yurt dışından ilçeye cenazeye gelenler sebep oldu

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, yüksek riskli iller arasına girip kırmızı kategoride yer alan Sivas'ta, Covid-19 vakalarının yüzde 40'ını ev hanımlarının oluşturduğunu belirterek ev hanımlarına ev ziyaretlerine ara verin çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan Covid-19 risk haritasında kırmızı kategoride yer alan Sivas'ta korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarihi Valilik Binasında yapılacak olan il Pandemi kurulu toplantısı öncesinde basın mensuplarına gelinen durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Salih Ayhan, il genelinde Covid-19 vakalarının 3'te birinin Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde görüldüğünü belirterek "13 Mart- 19 Mart 2021 dönemi illere göre haftalık vaka sayısı istatistiklere göre yüz binde 55.83'di. Yani bu tabloya göre de sarı kategorisinden turuncu kategoriye geçilmiş görünüyordu. Dün yayınlanan risk haritasıyla ilimiz kırmızı kategoride yer alıp çok yüksek riskli iller arasında yer alan 58 ilden birisi oldu. Tabi bizim bakanlığımız bu istatistiği açıklamadı. Sadece rengimiz kırmızı ama bizim kendi değerlendirmemiz vaka oranımız tam yüzün çok küçük üstü diyebilirim. Bizim analizlerimize göre. Dolayısıyla son potadan kırmızıya dahil olduğumuzu söyleyebilirim, çok da beklediğimiz bir durum değildi. Özellikle Şarkışla ve Altınyayla ilçelerimizde vakayı kontrol etmek te zorlanıyoruz, çok hızlı bir yayılım söz konusu. İki ilçemizin il geneline nüfus oranı yüzde 7 ancak vaka olarak da yüzde 30'larda. Yani il genelimizdeki vakaların 3'de biri Altınyayla ve Şarkışla ilçemizde görülmektedir. Bu iki ilçedeki yüksek oranlardan dolayı ilimizin renk skalasının kırmızı olduğunu söyleyebilirim. İki ilçemizde defaten sıkı tedbirler aldık, maalesef kontrol edemedik. Hala kontrol edemiyoruz, bunu da özellikle söyleyebilirim. Diğer ilçelerimizdeki ve merkezdeki rakamlarımız mütevazi olduğunu söyleyebilirim. Hangi grupta yer alacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Kırmızı grupta yer almamız, yeni tedbirler ve yeni kısıtlamalar anlamına gelir. Demek ki aldığımız tedbirlere çok sıkı uymadık bu tablo bunu göstermekte. Bir kez daha vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik unsurlarına dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

"Yurt dışından cenazeye gelen bir aileden kaynaklanan bir durum"

Vali Ayhan, yaklaşık 9 bin nüfusa sahip Altınyayla ilçesinde Covid-19 vaka sayısında artış sebebinin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirterek vaka artışına yurt dışından taziye için ilçeye gelen bur ailenin neden olduğunu söyledi. Vali Ayhan, "Altınyayla'da artışlar yurtdışı kaynaklı. Yurt dışından cenazeye gelen bir aileden kaynaklanan bir durum ve hatta baktığımızda ilçemizin toplam vaka sayısı 71 yani bir ilçe için çok yüksek. Altınyayla ölçeğinde bir ilçemiz var. Örneğin 0 vaka. Dolayısıyla bu mutasyonlu virüs olduğu için çok hızlı bir yayılım var. Çoğunlukla ilçe merkezinde bulunmakta. Arada tedbirler alındı" dedi.

"Vakalarımızın yüzde 40'ı ev hanımı yani çalışmayan kesim"

Vali Ayhan, il genelinde vaka sayılarının yüzde 40'ını ev hanımlarının oluşturduğunu belirterek ev hanımlarına ev ziyaretlerine ara verin çağrısı yaptı. Vali Ayhan, "Sektörel ve cinsiyet anlamında yaptığımız analizlerde en fazla ev hanımları, yüksek oranda ev hanımları. Bu ev gezmelerini bir türlü kontrol edemedik. Vatandaşımız bunu benimseyemedi. Aşı takviminde ev hanımlarını mı öncelikli etseydik diye düşünüyorum. Belki de oranlara daha da yüksek oranda yansıyabilirdi. Vakalarımızın yüzde 40'ı ev hanımı yani çalışmayan kesim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Tüm Sivaslı hanımefendilerden bir kez daha rica ediyorum, lütfen hepimizin sağlığı için, evlatlarımızın okullarına gidebilmeleri için, esnafımızın iş yerlerini açabilmeleri için ev ziyaretlerine ara verin. Çünkü ev ziyaretlerinde uzun zaman geçiriliyor, yakın mesafe, sıkışık mesafe, kalabalık ortam ve maskelere dikkat edilmediği içinde en fazla yayılım evden olmaktadır" dedi.

"Aşı olup da ölen vatandaşımız hiç yoktur"

Vali Ayhan, 36 vatandaşın aşı olmalarına rağmen test sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek "Toplamda aşılı olup da pozitif olan 36 vatandaşımız var ama hiç biri de hastaneye yatmıyor. Aşı olup da ölen vatandaşımız hiç yoktur. Dolayısıyla aşının buradaki koruyuculuğunu bu rakamlarla görebiliriz. Dolayısıyla bu işin en önemli silahı aşı olacak" dedi.

Öte yandan kırmızı kategoride yer alan Sivas'ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların kent meydanına akın ettiği görüldü.

Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı
Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı
Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı
Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı

Salih Ayhan, Koronavirüs, Altınyayla, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta, validen ev hanımlarına çağrı - Son Dakika


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