Yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı
07.03.2021 12:20
Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer aldığı için pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden olan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer aldığı için pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden olan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da cumartesi akşamı saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da derin sessizlik dikkat çekti. Kısıtlama nedeniyle kentin cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN
Son Dakika 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu