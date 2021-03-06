"Yüksek riskli" illerden Yalova'da denetimler sürüyor - Son Dakika

"Yüksek riskli" illerden Yalova'da denetimler sürüyor

06.03.2021 15:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "yüksek riskli" iller arasında bulunan Yalova'da alınan salgın tedbirleri, Vali Muammer Erol tarafından denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "yüksek riskli" iller arasında bulunan Yalova'da alınan salgın tedbirleri, Vali Muammer Erol tarafından denetlendi.

Vali Erol, beraberinde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ve ilgili kurum müdürleriyle il merkezinde denetimine çıktı.

Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar esnafları gezerek HES kodu sorgulama ve alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Tedbirlere uymada eksiklik gördüğü esnafları uyaran Vali Erol, meydanda yapılan trafik uygulamasını da takip ettikten sonra kafeler sokağına geçti.

Burada da HES kodu sorgulaması yapmayan, mesafe ve alınan tedbirlere uymayan esnafları uyaran Erol, salgının artması durumunda tekrar kapatılabileceklerine dikkati çekti.

İş yerlerine girişte kendisi ve Belediye Başkan Vekili Tutuk'un HES kodu sorgulamasını da yaptıran Erol, tedbirlere uyan esnaflara da teşekkür etti.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Erol, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilde de aktif ekiplerle denetimlerin yapıldığını söyledi.

Şehrin her cadde ve sokağında ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Vali Erol, şunları kaydetti:

"Biz de yapılan bu aktif denetimleri arazide vali yardımcısı ve müdür arkadaşlarımızla birlikte yerinde göreceğiz. Nasıl ve ne kadar yapıldığını takip edeceğiz. İnşallah akşam, denetimlerin noksansız ve amacına uygun yapıldığını da tespit etmiş olacağız. Bunda hepimizin gayret etmesi gerekir. Biz sadece bu tedbirlere uyulması noktasında bilgilendirme, bilinçlendirmeye de çalışacağız. İnşallah sayın İstanbul valimizin de söylediği bütün illerimizi mavileştirme hedefine biz de ilk sırada katılmış oluruz. Yalova için de dileğimiz odur."

Mustafa Tutuk, Muammer Erol, HES kodu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yüksek riskli' illerden Yalova'da denetimler sürüyor - Son Dakika


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