Son dakika... KARAMAN 'Yüksek riskli' Karaman'da kentin en işlek caddesine HES koduyla giriliyor - Son Dakika

'Yüksek riskli' Karaman'da kentin en işlek caddesine HES koduyla giriliyor

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride açıkladığı Karaman'da kentin en işlek caddesinde polis tarafından HES kodu kontrolü yapılıyor. Yapılan kontroller sırasında temaslı olduğu belirlenen Ali Rıza A. ambulansla karantina için yurda götürüldü.

Vaka sayısı fazla olduğu için turuncu kategoride bulunan Karaman'da tedbirlerde artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli araçlardan anons yaparak uyarıda bulunuyor. Kentin en işlek bölgesi olan İsmet Paşa Caddesi'ne ise polis, HES kodu kontrol edilerek caddeye giriş yapılmasını sağlıyor. Kontroller sırasında temaslı olduğu anlaşılan Ali Rıza A. ise çağrılan ambulansla karantinaya alınması için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürüldü. Ali Rıza A. ise gazetecilere 'Riskli olduğunu bildiğiniz halde neden dışarı çıktınız?' sorusuna "Haberim yoktu. Bugün belli oldu benim durumum." diye cevap verdi.