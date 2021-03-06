'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk - Son Dakika

'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk

06.03.2021 16:21
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'yüksek riskli il' olarak turuncu kategoride bulunan Karaman'da, aylar sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi günü cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'yüksek riskli il' olarak turuncu kategoride bulunan Karaman'da, aylar sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi günü cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekti. Mağaza önlerinde kuyruk oluşurken, parklarda da yoğunluk gözlendi. Polis ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayısına göre açıklanan haritada, 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da, 3,5 ay sonra cumartesi günü sokak kısıtlaması uygulanmadı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen kent sakinleri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı mağazaların önlerindeki kuyruklar dikkat çekerken, parkların da kalabalık olduğu gözlendi. Polis ekipleri ise kalabalık alanlarda, megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Arkadaşlarıyla piknik yapan öğretmen Rümeysa Nermin Dik, kısıtlama nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini belirtti. Pandemi riski yüzünden açık alanda buluşmayı tercih ettiklerini söyleyen Dik, "Karaman'da cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte kafeleri uygun bulmadığımız için kalabalık ortamlar olduğu için sosyal mesafe kurallarına uyabileceğimiz yeşil alanda bir araya gelmeyi tercih ettik. Karaman'da şu an için sadece cumartesi günleri kısıtlamalar kalktı. Kısıtlamaların tamamen kalkması için hepimizin çok daha dikkatli olması gerekir. Havalar ısınıyor, bundan sonra evlerde kalmamız biraz daha zor olacak. Bu nedenle hep birlikte kurallara dikkat edersek kısıtlamaların kalkmasına yardımcı olabiliriz. Bu alanlara daha rahat bir şekilde gelebiliriz" dedi.Karaman'da, turuncu kategoride yer aldığı için bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.


'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk
'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yüksek riskli' Karaman'da kısıtlamasız cumartesi; mağaza önünde kuyruk - Son Dakika


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