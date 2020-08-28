Yüksek Sadakat arabalı konserle İzmit'i coşturacak

İzmit Belediyesi, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Yüksek Sadakat'in sahne alacağı arabalı konserle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile İzmitliler, bu akşam saat 21.00'da Yüksek Sadakat'in katılacağı arabalı konserle unutulmaz bir akşam yaşayacak. Outlet Center arkasında düzenlenecek konser, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde düzenlenecek. Konsere gelecek olan vatandaşlar pandemi nedeniyle herhangi bir kaygı duymadan, arabalarından inmeden konseri rahatlıkla takip edebilecek. - KOCAELİ