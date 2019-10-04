Son Dakika Haberleri: Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak

58 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak.

Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak.

Yüksek Seçim Kurulu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak
Süper Loto sonuçları açıklandı Thomas Cook'un iflasını araştıran CHP'den 11 maddelik öneri Kilosu bin liraya satılan Anzer balı için 1 ton sipariş geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 09:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]