Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak
58 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:21
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