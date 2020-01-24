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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi
19 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına (YSK), görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına (YSK), görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.
YSK Başkanı Sadi Güven'in ve Yargıtay kontenjanından üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri ile Danıştaydan seçilen Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev sürelerinin dolması dolayısıyla YSK Başkanlığında tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:56
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