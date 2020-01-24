Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi - Son Dakika Dünya

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi

19 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına (YSK), görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına (YSK), görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.


YSK Başkanı Sadi Güven'in ve Yargıtay kontenjanından üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri ile Danıştaydan seçilen Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev sürelerinin dolması dolayısıyla YSK Başkanlığında tören düzenlendi.

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Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven, Yargıtay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:56 
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