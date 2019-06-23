Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin...
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:13 Kaynak: İHA
beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi. - ANKARA
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