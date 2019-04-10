Son Dakika Haberleri: Yüksek Seçim Kurulu, Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararını Verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararını Verdi.

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi kararını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararını Verdi., System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi kararını verdi. Mazbatalar, seçimini ikinci sırada tamamlayan isimlere verilecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:18 Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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