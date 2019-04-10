Yüksek Seçim Kurulu, Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararını Verdi.
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi kararını verdi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:18 Kaynak: İHA
, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi kararını verdi. Mazbatalar, seçimini ikinci sırada tamamlayan isimlere verilecek. - ANKARA
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