Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar...
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı. - ANKARA
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