Son Dakika Haberleri: Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar...
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Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar...

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar..., System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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