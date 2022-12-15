İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan "Erdoğan'ın rakibi" diye bahsetti - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan "Erdoğan'ın rakibi" diye bahsetti

15.12.2022 12:24

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu, dünya basınında gündem oldu. Haberi servis eden gazete ve televizyonların İmamoğlu'ndan, "Erdoğan'ın rakibi" diye bahsetmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu karar yabancı basında da geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşunun haber detayında İmamoğlu için "Erdoğan'ın rakibi" ifadesini kullanması dikkat çekti.

ABD BASINI OLAYA GENİŞ YER AYIRDI

Dünya basınının olayı haberleştirme şekli de gözden kaçmadı. Amerika'nın önemli gazeteleri arasında yer alan Washington Post gazetesi, haberin başlığına "Türk mahkemesi Erdoğan'ın rakibini görevlilere hakaretten mahkum etti" yazdı. Yine ABD'de yayın yapan NBC News televizyonu ise KJ kısmında, "Türk mahkemesi Erdoğan'ın rakibine hapis cezası ve siyasi yasak getirdi" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL BASININ GÜNDEMİNDE DE İMAMOĞLU'NA VERİLEN CEZA VAR

Yine ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times gazetesi, " Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel rakibine siyaset yasağı getirdi." başlığını attı. İsrail'de geniş bir kesime hitap eden Haaretz gazetesi de yankı uyandıran olayı, "Türkiye seçimlerine 6 ay kala, Erdoğan'ın rakibi hapis cezasına çarptırıldı" sözleriyle manşete taşıdı.

YORUMLAR
500
AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu Erhan Usta: Sayın İmamoğlu İçin Alınan Kararın Arkasında, Demokrasiye ve Millet İradesine Karşı Duyulan Büyük Bir Korku Var Erhan Usta: Sayın İmamoğlu İçin Alınan Kararın Arkasında, Demokrasiye ve Millet İradesine Karşı Duyulan Büyük Bir Korku Var

Ekrem İmamoğlu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ın rakibi' diye bahsetti - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Arjantin ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi dikkat çeken detaylar
12:03 Afrika ülkesi Güney Sudan'ın 71 yaşındaki devlet başkanı Mayardit, yol açılışında altına kaçırdı
12:03 İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan "Erdoğan'ın rakibi" diye bahsetti
11:41 AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu
11:35 İngiltere'de yapılan kan grubu araştırmasına göre AB kan grubuna sahip kişilerin beynine pıhtı atma oranı diğer gruplara göre 5.6 kat daha fazla
11:14 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü
11:08 Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı
10:53 CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı
10:41 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 12:43:26. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan "Erdoğan'ın rakibi" diye bahsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement