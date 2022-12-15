İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan "Erdoğan'ın rakibi" diye bahsetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu karar yabancı basında da geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşunun haber detayında İmamoğlu için "Erdoğan'ın rakibi" ifadesini kullanması dikkat çekti.

ABD BASINI OLAYA GENİŞ YER AYIRDI

Dünya basınının olayı haberleştirme şekli de gözden kaçmadı. Amerika'nın önemli gazeteleri arasında yer alan Washington Post gazetesi, haberin başlığına "Türk mahkemesi Erdoğan'ın rakibini görevlilere hakaretten mahkum etti" yazdı. Yine ABD'de yayın yapan NBC News televizyonu ise KJ kısmında, "Türk mahkemesi Erdoğan'ın rakibine hapis cezası ve siyasi yasak getirdi" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL BASININ GÜNDEMİNDE DE İMAMOĞLU'NA VERİLEN CEZA VAR

Yine ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times gazetesi, " Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel rakibine siyaset yasağı getirdi." başlığını attı. İsrail'de geniş bir kesime hitap eden Haaretz gazetesi de yankı uyandıran olayı, "Türkiye seçimlerine 6 ay kala, Erdoğan'ın rakibi hapis cezasına çarptırıldı" sözleriyle manşete taşıdı.