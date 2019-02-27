Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Partiden Aday...
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IHAAW181349-SIY/27-02-2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:19 Kaynak: İHA
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