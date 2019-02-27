Son Dakika Haberleri: Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Partiden Aday...

Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Partiden Aday...

51 dakika önce

IHAAW181349-SIY/27-02-2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Partiden Aday..., System.String[]
IHAAW181349-SIY/27-02-2019

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti. 27.02.2019 18: 13: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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