Yüksek Seçim Kurulu (Ysk), Seçim Sonuçlarına İlişkin Yayın Yasağını Saat 19.15 İtibariyle...
2 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibariyle kaldıracak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibariyle kaldıracak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58 Kaynak: İHA
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