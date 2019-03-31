Son Dakika Haberleri: Yüksek Seçim Kurulu (Ysk), Seçim Sonuçlarına İlişkin Yayın Yasağını Saat 19.15 İtibariyle...

Yüksek Seçim Kurulu (Ysk), Seçim Sonuçlarına İlişkin Yayın Yasağını Saat 19.15 İtibariyle...

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibariyle kaldıracak.

Yüksek Seçim Kurulu (Ysk), Seçim Sonuçlarına İlişkin Yayın Yasağını Saat 19.15 İtibariyle..., System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibariyle kaldıracak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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