Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar... - Son Dakika
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Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...

25.08.2022 08:32

YSK sözlü sınav yoluyla 53 personel alacak. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması, KPSS sınavına giren lisans mezunlarının KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93, orta öğretim mezunlarının KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan alması şartı bulunuyor. Bu puan türlerine sahip kişilerin iş başvurularını, 31 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapması gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu, merkez ve taşra teşkilatına 5 hizmetli ve 48 zabıt katibi alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 31 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış ve en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.

KADRO SAYISININ 5 KATI KADAR ADAY SÖZLÜ SUNAVA ÇAĞRILACAK

Gerekli şartları sağlayan adaylardan KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazananlar YSK'nın "https://www.ysk.gov.tr" internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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