Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları- Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Faroe Adaları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TRT'den frekans güncelleme hatırlatması - Son Dakika

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