TRT'den frekans güncelleme hatırlatması - Son Dakika
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TRT'den frekans güncelleme hatırlatması

25.09.2022 11:26
TRT'den frekans güncelleme hatırlatması

Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.

Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları- Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.

TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.

TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

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TRT'den futbolseverlere milli maç ve dünya kupası maçları öncesi bilgilendirme TRT'den futbolseverlere milli maç ve dünya kupası maçları öncesi bilgilendirme Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru - Jakup Andreasen Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru - Jakup Andreasen
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Faroe Adaları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT'den frekans güncelleme hatırlatması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TRT'den frekans güncelleme hatırlatması - Son Dakika
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