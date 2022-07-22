Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
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Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti

22.07.2022 23:49
Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi.

Olay, Karapürçek ilçesi Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti - Son Dakika

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