'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor - Son Dakika
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'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor

23.07.2022 12:26

'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga esnasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şahsı arama çalışmaları sürüyor.

'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga esnasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kuzeni Y.G. tarafından kalbinden bıçaklanan Muhammet Geyve, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan şüpheli Y.G.'yi yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, Geyve, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor - Son Dakika
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