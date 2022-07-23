Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kuzeni Y.G. tarafından kalbinden bıçaklanan Muhammet Geyve, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan şüpheli Y.G.'yi yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, Geyve, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor - Son Dakika

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