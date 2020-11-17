Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor - Son Dakika

Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor

17.11.2020 19:04
Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor, System.String[]

İkinci dalganın yoğun olarak yaşandığı şu günlerde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan çok önemli uyarılarda bulundu. Demirhan,"Yüksek sesle konuşmaktan çekinin, çift maske kullanın, tedbiri elden bırakmayın. Acil olarak sokak kısıtlamasının getirilmesi gerekir." dedi.

& ;Vaka sayılarının günden güne arttığı şu günlerden uzmanlardan da uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. Göğüs Cerrahisi& ; Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan sokak kısıtlamalarının tekrar başlaması gerektiğine& ; vurgu yaparak,"Pandeminin neredeyse bir yılını tamamlayacağız önümüzdeki aylarda. Biz zaman geçtikçe insanlar bilinçlenecek ve önlem alma konusunda işimiz daha kolaylaşacak diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. İnsanların hiçbir şekilde ders almadıklarını gördük. Birinci dalgada daha dikkatli olanlar ikinci dalgada daha vurdumduymaz hareket ediyorlar. Yetkililer için de bu geçerli. Toplu taşımalar, kafe ve restoranlar, AVM'ler tıklım tıklım. Saat 22.00'ye kadar restoran ve kafelerin açık kalmasının hiçbir anlamı yok. Böyle giderse durum daha da ciddileşecek. Bu yüzden sokağa çıkma yasağının bir an önce devreye girmesi lazım" dedi.

Mutasyon oldu ise bu virüs lehine gelişti gibi& ; görünüyor.& ;

Covid salgınının risk grubunun genişlediğinin de altını çizen Demirhan,"Eskiden kronik hastalığı olanlar risk grubundayı ama şu anda hiçbir rahatsızlığı olmayan insanlar da kaybediliyor. Covid-19 testi pozitif çıkmış ve geçirmiş insanlar bir daha yakalanmaz deniliyordu ama ikinci defa Covid-19'a yakalanıp kaybettiğimiz ya da hala tedavi gören hastalar var. İlk zamanlarda pozitiften negatife düşme süresi kısaydı ama şimdi bu süre de uzadı. Virüste bir mutasyon söz konusu ise bu mutasyonun virüs lehine olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.& ;

& ;Tek maske korumuyor çift maske kullanmak zorundayız.

Maskenin aşıdan daha önemli olduğunu ifade eden Dr. Özkan Demirhan,"Maske aşıdan daha önemli. Ama kullanmasını bilmezsen eğer daha tehlikeli. Tek maske devreden çıktı çift maske kullanmak zorundayız. Bez maskeler koruyucu değil. İlla kullanacaksanız altına cerrahi maske kullanıp üstüne bez maske kullanabilirsiniz. Maskenin sık değiştirilmesi lazım. Arabanın dikiz aynasına ya da kola asılan maskenin koruyucu özelliği yoktur. Ben günde 3 defa maske değiştiriyorum. Özellikle hastane ortamında çift maske takıyorum . Toplu taşıma araçları içler acısı durumda. Buralarda çift maske takılması gerekir. Ayrıca maskenin koruyucu olabilmesi için maske ile temasımızı minimuma indirmemiz lazım. Çene altına indirilen maskenin faydası yoktur. Sabahtan akşama kadar tek maske ile kalmamak gerekir, birkaç saatte bir maskeyi yenilemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Dr. Demirhan covid-19 olduğundan şüphe eden kişilere de şu tavsiyelerde bulundu: Kendinizi

Covidli gibi izole edin.& ;

Mutlaka test yaptırın.

Testiniz negatif çıksa bile 14 gün karantina kuralına uyun.

Kimse ile temas etmeyin.

Yalnız yaşamıyorsanız evin içinde bile gerekirse maske takın.& ;

Evin içinde yüksek sesle konuşmayın.

Her yüksek ton konuşmamızda zorlu bir diyafram hareketi yaptığımız için var olan enfeksiyonu daha uzak mesafelere ve daha çok miktarda& ; yaymaktayız.

Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor

Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor - Son Dakika Magazin


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