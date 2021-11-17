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Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı - Son Dakika

Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı

17.11.2021 09:53

Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı Adana'da yüksek sesle müzik dinlemeden dolayı çıkan kavganın ardından bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı olaydan 3 ay sonra polis tarafından yakalandı.

Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı

ADANA - Adana'da yüksek sesle müzik dinlemeden dolayı çıkan kavganın ardından bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı olaydan 3 ay sonra polis tarafından yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 29 Ağustos gecesi otomobiliyle gezintiye çıkan Can Yiğit Karaca (23), Okan Subaşı'nın evinin önünden geçti. Bu sırada müzik sesinden rahatsız olan Subaşı, Karaca'yı uyarınca ikili arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iddiaya göre Subaşı, Karaca'ya küfür etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavganın son bulmasının ardından Can Yiğit Karaca olay yerinden ayrıldı. Aynı günün sabahı evden aldığı pompalı tüfekle bölgeye gelen Karaca, balkonda sigara içen Subaşı'ya ateş açtı. Subaşı, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanırken, Karaca ise otomobille kaçarak izini kaybettirdi.

Silah sesini duyan mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Okan Subaşı'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Subaşı, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Karaca'nın yakalanması için çalışma başlattı. Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri ise Karaca'nın, Osmaniye'deki bir çiftlik evinde saklandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 14 Kasım'da belirlenen adrese düzenlediği baskında Karaca'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana polisine teslim edilen Karaca'nın, emniyetteki ifadesinde, "Aileme küfredince, guruma yediremedim. Cinayeti bu yüzden işledim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Can Yiğit Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve bıyık bıraktığı öğrenildi.

Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı
Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı
Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı
Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı

Subaşı, Polis, Adana, Müzik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin zanlısı 3 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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