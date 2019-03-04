Son Dakika Haberleri: Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Bıçakladığı İddiası

Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Bıçakladığı İddiası

32 dakika önce

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde cep telefonundan yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen Afganistan uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Bıçakladığı İddiası, System.String[]
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde cep telefonundan yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen Afganistan uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde cep telefonuyla konuşarak yürüyen Afganistan uyruklu Nasir M. (23), yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı (22) ile yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nasir M, üzerindeki bıçakla Navsandı'yı yaraladı.

Navsandı, ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Navsandı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Nasir M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Aksaray, Afganistan, Güncel
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