Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Oğlunu Öldürdüğü İddiası
1 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişinin, yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.
Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde bir kişinin, yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fevzi S. (75), Aydın
Mahallesi'ndeki evlerinde yüksek sesle müzik dinlediği için oğlu Orhan S. (40) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fevzi S'nin pompalı tüfekle oğluna ateş ettiği öne sürüldü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Orhan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fevzi S. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: AA
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