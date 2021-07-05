Üye Girişi
Yüksek seslere 8 saatten fazla maruz kalmak işitme sağlığına zararlı - Son Dakika

Yüksek seslere 8 saatten fazla maruz kalmak işitme sağlığına zararlı

05.07.2021 09:38
Yüksek seslere 8 saatten fazla maruz kalmak işitme sağlığına zararlı, System.String[]

Son yıllarda kulaklıkların insan sağlığına zararlarına ilişkin yapılan çalışmaların, 85 dB şiddetindeki seslere 8 saatten fazla maruz kalmanın işitme sağlığına zararlı olduğunu gösterdiğini kaydeden Odyolog Öğr. Gör.

Son yıllarda kulaklıkların insan sağlığına zararlarına ilişkin yapılan çalışmaların, 85 dB şiddetindeki seslere 8 saatten fazla maruz kalmanın işitme sağlığına zararlı olduğunu gösterdiğini kaydeden Odyolog Öğr. Gör. Mehmet Uyar, "Kişileri huzursuz eder, sözel iletişimi engeller, çalışma etkinliğini azaltır. Uyku sorunlarına yol açar. İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar" dedi.

Teknolojik gelişmeler her geçen gün hayatımızı daha çok etkiliyor. Bunlardan biri de kulaklıklar. Kulaklıklar önceden müzik çalara takılan birer aksesuar iken gelişen cep telefonu teknolojileri ile birlikte hayatımıza daha çok girdi. Teknolojinin insanlara yarar sağladığı kadar zarar da verebildiğiniz söyleyen Odyolog Öğr. Gör. Mehmet Uyar, "Son yıllarda kulaklıkların insan sağlığına zararlarına ilişkin çok sayıda çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalar 85 dB şiddetindeki seslere 8 saatten fazla maruz kalınmasının işitme sağlığına zararlı olduğunu göstermektedir" dedi. Odyolog Mehmet Uyar, gürültünün insan sağlığına etkilerinden bahsederek, "Kişileri huzursuz eder.  Sözel iletişimi engeller. Çalışma etkinliğini azaltır. Uyku sorunlarına yol açar. İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar" diye konuştu.

İŞİTME SİSTEMİNE İKİ TÜRLÜ ETKİSİ VAR

Gürültünün işitme sistemine geçici ve kalıcı iki türlü etkisi olduğunu belirten Uyar, "Normal bir kulak uzun süre ve zararlı seviyede gürültüye maruz kalırsa işitme hassasiyeti oluşur ve bu da beraberinde geçici işitme eşiği düşmesi olarak ortaya çıkar. Fakat bu, bir süre sonra normale döner. Bu fenomen çoğunlukla gürültüde kalma süresinin ilk iki saatinde düzelir. Birçok geçici eşik değişikliği ilk iki gün içerisinde, yaklaşık olarak 16-18 saatte düzelmektedir. 40 dB'den fazla olan geçici eşik değişikliği patolojik olarak tanılanır ve kalıcı eşik değişikliği ile ilişkilidir.  Kalıcı işitme kaybı, belirgin olarak 4 kHz'de görülen geri dönüşü olmayan işitme kaybı olarak tanımlanabilir. İşitme kaybı ilk 2-3 yılda en üst düzeyde iken, 10- 15 yıl sonra hızı azalarak ilerler. Gürültüye maruziyet ortadan kalktıktan sonra işitme aynı düzeyini korur. Çınlama ve baş dönmesiyle devam eden klinik bir tablodur. Tek kulakta görülebilir. İşitme kaybı olarak sensörinöral tip işitme kaybı tek başına veya iletim tipi işitme kaybı ile birlikte görülebilir" dedi.

Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür gürültüye bağlı koklear işitme kayıplarında orta kulak ve iç kulakta travmaya bağlı olarak kulak zarında yırtılma, kemikçik sisteminde kopma, yuvarlak ve oval pencerelerde fistül oluşumuyla birlikte korti organında kısmen veya tamamen zedelenmeler görülebilmektedir. Yüksek sesle ve uzun süre kulaklıkla müzik dinlemenin işitsel sistem üzerinde geçici ve kalıcı etkileri olabilir."

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Dijital müzik aletlerinin kullanımından doğan şikayetlerin başında, çınlamanın ve baş ağrısının geldiğini söyleyen Uyar, "Kulaklıkla müzik dinleyenlerin yüzde 10'unda işitme kaybı ve ilişkili problemler izlenebilmektedir. Uğultu ve çınlama gibi erken belirtiler kişi tarafından önemsenmeyebilir. Ancak işitme kaybı, kişinin çevre ile iletişimi bozulunca göze çarpabilir ve bu durumda da çok geç kalınmış olabilir. Kulaklıkla müzik dinlemeyi seven gençlere tavsiyemiz işitme sistemleri üzerinde ilk şikayetler oluşmaya başladığında (kulaklarda uğultu, ağrı, işitme kaybı, çınlama vb.) vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalarıdır" ifadelerini kullandı.


Yüksek seslere 8 saatten fazla maruz kalmak işitme sağlığına zararlı
Yüksek seslere 8 saatten fazla maruz kalmak işitme sağlığına zararlı

Mehmet Uyar, Müzik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yüksek seslere 8 saatten fazla maruz kalmak işitme sağlığına zararlı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı 10:04 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı 09:39 Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın 08:59 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi 08:21 Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış 07:19 İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor 00:29 Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar 23:25 Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar

Son Dakika Haberleri
10:11 Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali
10:03 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
09:51 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı
09:23 Bir garip jigolo vurgunu! Dolandırdıkları delikanlıyı, çıplak fotoğrafları ile tehdit ettiler
09:14 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
09:10 Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum
08:58 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı
08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla
08:24 Muharrem İnce için siyasi yasak talebi! Silivri savcısı, 8 yıl önceki olayı öne sürdü
08:19 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı
Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali         
10:11
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı         
09:52
Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu         
09:37
Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum         
09:11
Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla         
08:54
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 10:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksek seslere 8 saatten fazla maruz kalmak işitme sağlığına zararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement