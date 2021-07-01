Yüksek sıcaklıklarla kavrulan Iraklılar çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor - Son Dakika

Irak'ta kavurucu sıcakların başlamasıyla elektrik kesintilerinde büyük artış yaşanırken vatandaşlar Dicle Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Irak'ta elektrik altyapısının yıllardır onarılamamasının faturasını halk ödüyor. Ülke genelindeki elektrik kesintilerine karşı çare olarak mahalle jeneratörleri kullanılıyor. Ne var ki ekonomik kriz halkın aylık jeneratör faturalarını ödemesini zorlaştırıyor. Ayrıca neredeyse her sokak başına dikilen devasa jeneratörler hem çıkardığı gürültü hem de çevreye verdiği zarardan dolayı hayatı çekilmez hale getiriyor.

Elektrik sıkıntısı ve yüksek hava sıcaklıklarına karşı başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde resmi tatil ilan edildi. Ülkenin güney kentlerinde halk sokağa dökülerek elektrik kesintilerini protesto ediyor ve yetkililerden hesap sormak istiyor. Bunun karşılığında güvenlik güçleri sert müdahalede bulunuyor.

Ülkenin doğu ve kuzeybatı bölgelerinde ise elektrik santralleri son günlerde terör tehdidi altında. Irak Elektrik Bakanlığı, Salahaddin vilayetindeki Samarra'da elektrik üretim santraline katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini ve büyük zarar meydana geldiğini bildirdi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.